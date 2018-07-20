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Джонсон отказывается съезжать из министерской резиденции

20 июля 2018 г. 1155
Фото: © Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон продолжает жить в министерской резиденции в центре Лондона и после своей отставки.

При этом экс-министр сдает в аренду собственный четырехэтажный дом, который имеется у него в собственности. Дом находится в четырех километрах от резиденции.

Такое поведение Джонсона раздражает членов правительства и парламентариев, сообщает РИА Новости. В правительстве уже заявили, что на содержание Джонсона в доме главы МИД дополнительные средства налогоплательщиков тратить не будут.

Бывший министр все еще оплачивает коммунальные услуги и муниципальный налог, но не платит за аренду дома. Однако некоторые источники утверждают, что Джонсону разрешено жить в резиденции до конца июля.

Борис Джонсон возглавлял британский МИД почти 2 года. 9 июля 2018-го он ушел в отставку из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по Brexit.

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