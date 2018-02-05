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Егор Дружинин предпочел "заячью нору" белокаменным хоромам

5 февраля 2018 г. 6594
Фото: © Global Look Press

Хореограф и актер Егор Дружинин рассказал "СтарХиту" о своей даче – участок площадью 12 соток в Истринском районе он приобрел еще 4 года назад. Все это время он сам при помощи своей семьи занимался строительством коттеджа и его обустройством.

Дом построен из бруса, и Дружинин объяснил, почему: "Представьте: дача, баня, сарай, парник, много цветов, кустов... Как-то в эту картину не вписывался большой каменный или каркасный дом".

В 150-метровом коттедже удалось сделать три спальни, гардеробную и большую ванную комнату. Также в доме есть кабинет, техническое помещение, душевая, сауна, кухня и гостиная с чугунной печью.

На участке есть места и для парковки на несколько машин, и для игр – летом актер с сыновьями играет там в футбол и смотрит кино под открытым небом. Позади дома расположились сарай и баня.

"Несмотря на невысокий забор, чувствуем мы себя вполне уверенно и защищенно. Оттого и прозвали нашу дачу заячьей норой", - поделился Дружинин. Изображение зайца использовано в доме в различных вариантах – он присутствует на дверных ручках, крючках, зажимах для штор.

"В каждой комнате есть хотя бы один длинноухий. Они не всегда на виду. Их интересно отыскивать", - рассказал хореограф.

При этом Дружинины не прибегали к помощи дизайнера. Егор признался, что его фантазии и вкуса хватает и на друзей, которые актеру "бесстрашно доверяют свои квартиры и не жалеют об этом".

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