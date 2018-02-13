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Эксперты: лучше всего продаются новостройки в промзонах

13 февраля 2018 г. 889
Фото: © shutterstock.com

За минувший год на территориях столичных промзон ввели порядка полумиллиона квадратных метров жилья. Как подсчитали аналитики компании "Бон Тон", из всех проектов, обеспечивающих половину продаж на первичном рынке, 75% находится в промзонах.

Около 38% продающихся сегодня новостроек расположено в промзонах. Это 1,4 миллиона квадратных метров. Большую часть предложения составляет массовый сегмент – 72%.  Львиная доля объектов, готовящихся к старту в первой половине 2018 года (порядка 5 миллионов квадратных метров), будет находится именно на территории промышленных предприятий.

Жилье элитного и премиального классов в промзонах практически не строится, что объясняется местоположением площадок в премиум-сегменты, расположенных в основном в центре. Если говорить о премиальном жилье в промзонах, это, как правило, точечная застройка на местах, где раньше располагалась фабрика или небольшой завод. К примеру, ЖК "Клубный дом на Котельнической набережной", расположенный на территории шелкопрядильной фабрики "Гарус", или ЖК "I'M на Садовом", возведенный на территории бывшего завода.

Бизнес-класс представлен проектом "ЗилАрт" на территории бывшего завода "ЗИЛ" и ЖК "Сердце столицы" на территории промзоны "Силикатные улицы".

Среди проектов комфорт-класса отмечены ЖК "SREDA", строящийся в промзоне бывшего Карачаровского завода, и ЖК "Домашний" на месте старых складов Люблинского литейно-механического завода.

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