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Эксперты подсчитали, сколько элитного жилья можно купить в Москве на 1 миллион долларов

20 марта 2018 г. 541
Фото: © shutterstock.com

На две строчки в рейтинге 20 городов мира с самой дорогой элитной недвижимостью опустилась Москва, говорится в сообщении компании Knight Frank, которая составила рейтинг.

В исследовании города распределили по количеству жилой площади, которую можно приобрести на 1 миллион долларов. В начале года в российской столице на эту сумму можно было купить 81 квадратный метр элитного жилья. Таким образом, Москва оказалась на 15-м месте.

Городом с самой дорогой элитной недвижимостью остался Монако – там на 1 миллион долларов можно купить 16 квадратных метров элитного жилья. В топ-5 вошли Гонконг (22 квадратного метра), Нью-Йорк (25 квадратных метров), Лондон (28 квадратных метров) и Сингапур (39 квадратных метров).

Дешевле, чем в Москве, элитное жилье оказалось в Мельбурне, Мумбаи, Стамбуле, Дубае и Кейптауне.

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