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Эксперты подсчитали, сколько стоят частные дома на черноморских курортах

27 апреля 2018 г. 506
Фото: © shutterstock.com

Интерес россиян к частным домам на курортах Черного моря вырос с начала апреля на 28%, говорится в исследовании портала "Мир квартир". Аналитики изучили цены на домовладения в пяти наиболее популярных приморских городах Краснодарского края.

За год дома в российских курортных городах у Черного моря стали дороже на 1,6%.  Средняя стоимость частного дома в курортных городах Краснодарского края составила 12 миллионов рублей.

Самые дорогие дома традиционно в Сочи – средняя цена домовладения в этом городе составляет 22,2 миллиона рублей. В год средний дом в Сочи подорожал на 2,4%.

Второе место у Геленджика, где за год дома выросли в цене на 7,1%, однако все равно частное домовладение в этом городе обойдется дешевле сочинского: средняя цена здесь составляет 17,7 миллиона рублей.  

На третьем месте Анапа – здесь жилье наоборот дешевеет, за год цены стали ниже на 1,8%. Средняя стоимость частного дома в Анапе в настоящий момент составляет 8,6 миллиона рублей.

Четвертое место у Новороссийска – 6,6 миллиона рублей за дом (прибавка в цене 2,2%), на пятом – Туапсе, где дома с прошлого года подешевели на 2,1%, до 4,6 миллиона рублей.

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