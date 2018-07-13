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Эксперты подсчитали стоимость ста самых дорогих домов Подмосковья

13 июля 2018 г. 418
Фото: © shutterstock.com

Сотня самых дорогих домов Подмосковья стоит почти 2,56 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба компании Savills.

Средняя стоимость подмосковного домовладения из "золотой" сотни составила 25,6 миллиона долларов на начало июня, за последние три месяца показатель вырос на 3%.

Самый дешевый дом из сотни стоит 10 миллионов долларов, самый дорогой – 175,4 миллиона.

Большинство домов расположены на Рублево-Успенском шоссе, второе по популярности направление – Новая Рига. Также дома из дорогой сотни можно найти на Сколковском, Минском и Ильинском шоссе.

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