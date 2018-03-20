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Эксперты: с 1 июля новостройки подорожают на 5-8%

20 марта 2018 г. 366
Фото: © shutterstock.com

Дома, которые начнут строить по новым правилам с 1 июля 2018 года, могут быть дороже на 5-8% тех, строительство которых началось еще до вступления в силу поправок в закон о долевом строительстве, говорится в пресс-релизе ГК "Атлант".

Если сегодня квадратный метр с начала строительства до момента сдачи дома в эксплуатацию дорожает в среднем на 15-20%, то после вступления в силу новых правил этот показатель может вырасти до 30%, считают эксперты.

При этом на фоне обсуждений поправок в законодательство возросла активность частных инвесторов – покупатели снова стали рассматривать новостройки как один из выгодных вариантов умножения своих сбережений.

Спрос подстегивает и обилие новых предложений с относительно невысоким ценником: застройщики стремятся вывести на рынок объекты по старым правилам, что тоже увеличивает инвестиционную привлекательность квартир.

Однако после вступления в силу новых правил доходность инвестиций в новое жилье вернется на прежний уровень, подчеркивают эксперты.

С 1 июля 2018 года вступают в силу поправки в ФЗ-214. Застройщики будут обязаны иметь 3-летний опыт возведения жилья и уставной капитал не менее 10% от планируемой стоимости объекта.

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