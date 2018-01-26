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Эксперты выяснили, сколько россияне будут купить на свой дом

26 января 2018 г. 1508
Фото: © shutterstock.com

Аналитики подсчитали сроки накопления средств на покупку дома или квартиры для каждого региона.

Среднестатистический москвич будет копить на частный дом 23 года, а на квартиру 12 лет, выяснили специалисты портала "Мир квартир". Чуть меньше времени понадобится петербуржцу – 21 год, в то время как на квартиру он может накопить также за 12 лет.

Быстрее всех на дом накопит житель Магаданской области – ему потребуется всего три года. Средняя цена дома в регионе составляет 2,8 миллиона рублей, а зарплаты выше, чем в Москве – 72 966 рублей.

Пять лет будут копить жители Еврейской автономной области, Кемеровской области и Хакасии, Шесть лет – жители Забайкальского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Тывы, Камчатского края, Тюменской и Курганской областей.

Дольше всех на покупку своего дома будет копить житель Крыма, ему для этого понадобится 44 года.  Севастопольцы смогут накопить на домик у моря за 30 лет, жители Краснодарского края – 27 лет.

34 года и 32 года уйдут на накопление средств у жителей Чечни и Дагестана – в кавказских республиках дома, как правило, просторные, рассчитанные на большие семьи, потом дорогие, а зарплаты – невысокие: 21 729 и 20 308 тысяч рублей в месяц.

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