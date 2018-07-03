Эксперты выяснили, в каком регионе можно накопить на квартиру за год

Эксперты агентства РИА Рейтинг провели исследование, в котором выяснили, насколько доступно жилье для российских семей с одним ребенком в различных регионах по состоянию на начало 2018 года.

Исследователи рассматривали типовой вариант квартиры площадью 54 квадратных метра и среднестатистическую зарплату в регионе.

Самое доступное жилье – в Магаданской области: жители региона могут накопить на собственную квартиру всего за год. Цены на вторичное жилье там снизились в среднем на 9,8%.

Полтора года потребуется семьям в Ямало-Ненецком автономном округе, чтобы обзавестись собственной квартирой. В ХМАО на этой уйдет чуть более двух лет.

Еще в семи регионах срок накоплений не превышает 3,8 года. Это Мурманская область, Камчатский край, Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Красноярский край, Коми и Кемеровская область.

Самое недоступное жилье в Дагестане – там среднестатистической семье с одним ребенком придется копить на квартиру 14 лет, используя для этого весь потенциальный свободный остаток денег после всех минимально необходимых трат. В Кабардино-Балкарии семье придется ждать квартиру 12,8 года, в Псковской области - 10 лет, в Дагестане – 13,7 года.

В целом же доступность жилья за последний год в России выросла, отмечают эксперты. В среднем по стране для приобретения квартиры нужно копить 3,8 года, в то время как показатель годичной давности составлял 4,2 года.