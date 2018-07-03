ГлавнаяЖильеЭксперты выяснили, в каком регионе можно накопить на квартиру за год

Эксперты выяснили, в каком регионе можно накопить на квартиру за год

3 июля 2018 г. 1339
Фото: © shutterstock.com

Эксперты агентства РИА Рейтинг провели исследование, в котором выяснили, насколько доступно жилье для российских семей с одним ребенком в различных регионах по состоянию на начало 2018 года.

Исследователи рассматривали типовой вариант квартиры площадью 54 квадратных метра и среднестатистическую зарплату в регионе.

Самое доступное жилье – в Магаданской области: жители региона могут накопить на собственную квартиру всего за год. Цены на вторичное жилье там снизились в среднем на 9,8%.  

Полтора года потребуется семьям в Ямало-Ненецком автономном округе, чтобы обзавестись собственной квартирой.  В ХМАО на этой уйдет чуть более двух лет.  

Еще в семи регионах срок накоплений не превышает 3,8 года. Это Мурманская область, Камчатский край, Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Красноярский край, Коми и Кемеровская область. 

Самое недоступное жилье в Дагестане – там среднестатистической семье с одним ребенком придется копить на квартиру 14 лет, используя для этого весь потенциальный свободный остаток денег после всех минимально необходимых трат. В Кабардино-Балкарии семье придется ждать квартиру 12,8 года, в Псковской области  - 10 лет, в Дагестане – 13,7 года. 

В целом же доступность жилья за последний год в России выросла, отмечают эксперты. В среднем по стране для приобретения квартиры нужно копить 3,8 года, в то время как показатель годичной давности составлял 4,2 года.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
3 июля 2018 г. 307
Власти объяснили разницу в тарифах ЖКХ в Подмосковье 307
3 июля 2018 г. 471
Генпрокуратура насчитала в России 40 тысяч обманутых дольщиков 471
3 июля 2018 г. 1339
Эксперты выяснили, в каком регионе можно накопить на квартиру за год 1339
3 июля 2018 г. 582
Готовые квартиры бизнес-класса почти наполовину дороже строящихся 582
3 июля 2018 г. 1128
Безопасно ли покупать квартиру на вторичке с долгами 1128
3 июля 2018 г. 645
Собянин рассказал, какой будет станция "Рубцовская" 645
Акция!
Дизайн
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.