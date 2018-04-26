ГлавнаяЖильеЕлена Проклова делит в суде дом с бывшим мужем

Елена Проклова делит в суде дом с бывшим мужем

26 апреля 2018 г. 1206
Фото: © Global Look Press

Известная актриса Елена Проклова обратилась в суд с иском о признании за ней права собственности на дом в деревне Жостово в Мытищах. Ответчиком по иску выступает бывший муж артистки Андрей Тишин.

Рассмотрение дела назначено на мая, 11 мая должно состояться предварительное заседание, пишет "СтарХит" со ссылкой на пресс-службу Мособлсуда.

Проклова разошлась с мужем после 30 лет, проведенных вместе. Супруги развелись в 2015 году, но продолжали жить под одной крышей. По словам актрисы, обоим было вполне комфортно. Она подчеркивала, что разошлась с мужем без упреков и претензий, и бывшей паре удавалось сохранить хорошие отношения.

При этом актриса говорила, что готовится к предстоящему разделу имущества, и называла процесс болезненным и неприятным.

Проклова по-прежнему настаивает на том, что не ссорилась с бывшим мужем.  "У нас все мирно и спокойно», – заявила она "Московскому комсомольцу", однако воздержалась от комментариев по поводу судебной тяжбы.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
26 апреля 2018 г. 316
Граффити на московских домах будут жестко регламентированы 316
26 апреля 2018 г. 1206
Елена Проклова делит в суде дом с бывшим мужем 1206
26 апреля 2018 г. 415
Ужесточены требования к банкам, открывающим счета для капремонта 415
26 апреля 2018 г. 556
До 2021 года в Новой Москве построят 325 км дорог 556
26 апреля 2018 г. 2371
На 1 млн рублей дешевле: покупатели стали экономить на площади жилья 2371
26 апреля 2018 г. 705
Арендные ставки дорогих квартир снизились почти на четверть 705
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.