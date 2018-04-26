Елена Проклова делит в суде дом с бывшим мужем

Известная актриса Елена Проклова обратилась в суд с иском о признании за ней права собственности на дом в деревне Жостово в Мытищах. Ответчиком по иску выступает бывший муж артистки Андрей Тишин.

Рассмотрение дела назначено на мая, 11 мая должно состояться предварительное заседание, пишет "СтарХит" со ссылкой на пресс-службу Мособлсуда.

Проклова разошлась с мужем после 30 лет, проведенных вместе. Супруги развелись в 2015 году, но продолжали жить под одной крышей. По словам актрисы, обоим было вполне комфортно. Она подчеркивала, что разошлась с мужем без упреков и претензий, и бывшей паре удавалось сохранить хорошие отношения.

При этом актриса говорила, что готовится к предстоящему разделу имущества, и называла процесс болезненным и неприятным.

Проклова по-прежнему настаивает на том, что не ссорилась с бывшим мужем. "У нас все мирно и спокойно», – заявила она "Московскому комсомольцу", однако воздержалась от комментариев по поводу судебной тяжбы.