ГлавнаяЖильеЭлитные коттеджи в Подмосковье подешевели до 7-летнего рекорда

Элитные коттеджи в Подмосковье подешевели до 7-летнего рекорда

9 января 2018 г. 515
Фото: © GlobalLookPress

Больше всего предложений сосредоточено на Рублево-Успенском направлени.

Долларовая стоимость квадратного метра элитной загородной недвижимости в Подмосковье в 2017 году достигла минимального показателя за 7 лет, говорится в сообщении компании Welhome.

По итогам год квадрат элитного жилья в области стол 3 787 долларов (217,5 тысячи рублей), подешевев с 2011 года на 27%.

Продажи элитных коттеджей в Подмосковье ведутся в настоящее время в 23 поселках, общее количество лотов составляет 659. За год предложение сократилось на 21,4%, за два года – на 38%.

Впервые за 7 лет наибольший объем предложения элитных загородных домов пришелся на Рублево-Успенское направление.

Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
9 января 2018 г. 4
Апартаменты за МКАД можно купить за 2 миллиона рублей 4
9 января 2018 г. 515
Элитные коттеджи в Подмосковье подешевели до 7-летнего рекорда 515
9 января 2018 г. 553
Массовые новостройки Москвы подорожали за год на 3% 553
9 января 2018 г. 3773
Путин подписал закон, отменяющий понятие "жилье эконом-класса" 3773
9 января 2018 г. 1080
Собянин рассказал, когда планируют открыть "Селигерскую" 1080
9 января 2018 г. 1843
Чиновники надеются, что реновация снизит уровень преступности 1843
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.