Элитные коттеджи в Подмосковье подешевели до 7-летнего рекорда

Больше всего предложений сосредоточено на Рублево-Успенском направлени.

Долларовая стоимость квадратного метра элитной загородной недвижимости в Подмосковье в 2017 году достигла минимального показателя за 7 лет, говорится в сообщении компании Welhome.

По итогам год квадрат элитного жилья в области стол 3 787 долларов (217,5 тысячи рублей), подешевев с 2011 года на 27%.

Продажи элитных коттеджей в Подмосковье ведутся в настоящее время в 23 поселках, общее количество лотов составляет 659. За год предложение сократилось на 21,4%, за два года – на 38%.

Впервые за 7 лет наибольший объем предложения элитных загородных домов пришелся на Рублево-Успенское направление.