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Элитные коттеджи за год подешевели на 20%

15 января 2018 г. 642

Главным итогом прошедшего года на первичном рынке загородного элитного жилья стало возобновление регулярного выхода новых проектов, говорится в сообщении компании Villagio Estate. За год продажи выросли на 7%, а цены снизились на 20,8%.

В 2017 году на рынок вышло пять новых поселков: "Берег столицы" в Серебряном бору,  ArtEco и Park Fonte на Новорижском шоссе, Wright Village на Киевском направлении, "Шелестово" в Новой Москве. Последний раз такое же количество новых проектов выходило на рынок в 2012 году.

Однако новые поселки не изменили структуру рынка, хотя позволили усилить спрос: в прошлом году было совершено на 7% больше сделок, чем в 2016-м, и на 22% больше, чем два года назад. Число продаж росло от квартала к кварталу, самый сильный рост пришелся на второй и четвертый кварталы – плюс 38,9% и плюс 27,6% сделок соответственно.

Средние цены начали снижаться во втором полугодии. Коттеджи в итоге подешевели на 18,9% за год, участки – на 6,3%. Снижение цен способствовал выход новых проектов с выгодными ценами на страте продаж и акции застройщиков. При этом на 20,1% подорожали таунхаусы – это связано с растущей готовностью поселков, отмечают аналитики.

В настоящее время на первичном элитном загородном рынке Подмосковья  в продаже находится 2,1 тысячи объектов. Больше половины (54%) приходится на коттеджи, 13% предложения составляют участки, 25% - таунхаусы и дуплексы, 8% - квартиры в малоэтажных домах.

Средняя цена дома составила 90,8 миллиона рублей, участка – 55,5 миллиона рублей. Элитные таунхаусы продаются в среднем за 43,3 миллиона, квартиры в малоэтажках – за 18,5 миллиона рублей.

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