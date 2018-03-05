Если навязывают не то, что обещали: как не принять квартиру от застройщика

Радость от новости о скорой передаче ключей в квартиру, к сожалению, иногда бывает очень недолгой. Может оказаться, что застройщик не выполнил свои обязательства и навязывает дольщику квартиру, которая не соответствует условиям договора, требованиям техническим регламентам или проектной документации. Как поступить в этой ситуации?

Адвокат Виктория Данильченко замечает, что данные правоотношения между застройщиком и владельцем квартиры регламентируются Федеральным законом от 30.12.2004 года №214-ФЗ Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и обязательных требований, установленных законом, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, то покупатель не только протестовать, но и требовать от застройщика некоторых вещей. Так, можно потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения цены договора, а также возмещения своих расходов на устранение недостатков.

А что делать, если имеются существенные нарушения качества объекта долевого строительства или неустранение выявленных недостатков? В этом случае покупатель вправе в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от застройщика возврата не только денежных средств, но еще и уплаты процентов. Важно заметить, что при таком развитии ситуации условия договора об освобождении застройщика от ответственности за недостатки объекта долевого строительства являются ничтожными.

Если же при осмотре квартиры покупатель обнаружил недостатки, то ни в коем случае не надо подписывать передаточный акт. Более того, покупатель вправе потребовать от застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие объекта установленным требованиям. Такой документ составляется в двух экземплярах — один остается у покупателя, а второй вручается под роспись застройщику.

При оформлении акта о несоответствии необходимо установить сроки устранения недостатков. В случае, если застройщик по истечению срока эти недостатки не устранит, согласно закону покупатель может претендовать на выплату неустойки в размере одного процента от стоимости объекта, признанного непригодным для проживания из-за недостатков строительства, а также стоимости затрат на устранение нарушений.

Однако, если недостатки совсем уж незначительные, можно подписать акт приемки, указав выявленные недоделки с требованием их устранения.

В случае если застройщик отказывается вносить в документ какую-либо информацию об ошибках при строительстве, вам необходимо направить в строительную компанию претензию с обоснованным отказом подписывать передаточный акт и решением перенести дату приема объекта до исправления недостатков.

Если застройщик не спешит устранять дефекты, а подписание акта-передачи требуется для оформления права собственности, то рекомендуется провести первичную экспертизу, обратившись в соответствующую организацию. Важный момент — она должна состоять в СРО, а персонал обязан обладать необходимой квалификацией. Далее можно принять квартиру по акту, зарегистрировать право собственности и обратиться в суд, для взыскания компенсации на понесенные затраты.

По статистике при сдаче объекта застройщиком дефекты выявляются в 99% случаев. Однако это не значит, что нужно смириться и согласиться с условиями застройщика и принять квартиру с недостатками. В любом случае, закон на стороне покупателя и защищает его права.