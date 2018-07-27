Финские риелторы отказываются продавать дачи обедневших россиян

Из-за нехватки денег и слабого курса рубля россияне больше не могут содержать свои дачи в Финляндии и пытаются их продать, пишет Фонтанка.Ру со ссылкой на финские СМИ.

Наши граждане пытаются избавиться от просторных коттеджей, построенных в среднем, около 10 лет назад, но спроса на них нет. Цены на недвижимость в Финляндии падают, и продать дачу, цена которой стартует со 100-150 тысяч евро, оказывается довольно непросто.

Местные риелторы утверждают, что россияне задирают цены и иногда даже отказываются брать объекты на продажу.

При этом финны не доверяют качеству отделочных работ и ремонта, а также опасаются, что, если с домом возникнут какие-либо проблемы, они не смогут найти бывшего хозяина.