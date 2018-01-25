Фонд реновации пополнят еще 30 домов

По мере готовности дома будут отдавать на заселение.

В Фонд реновации передадут еще около 30 домов – они либо уже построены, либо достраиваются. Все дома расположены рядом с кварталами реновации. Об этом в эфире телеканала "ТВ Центр" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал, что дома переделывают под стандарты реновации – это касается как отделки квартир, так и благоустройства территории.

Программа реновации полностью обеспечена финансированием, на три года выделено 400 миллиардов рублей, отметил Собянин, добавив, что этого "более чем достаточно, чтобы обеспечить в течение нескольких лет стабильное развитие программы".

В Москве уже определено 15 домов для расселения в рамках реновации. Дома строились для других программ, но были приспособлены для программы реновации. Первые новоселы переедут уже в феврале.