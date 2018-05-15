ФСК "Лидер" станет соинвестором проекта "Город на реке «Тушино-2018"

ФСК "Лидер" станет соинвестором проектам "Город на реке Тушино-2018", который реализуют структуры одного из крупнейших совладельцев ЛУКОЙЛа Леонида Федуна.

В рамках партнерства строительная корпорация застроит участок площадью 2,9 г апартаментами, которые будут расположены на первой линии от Волоколамского шоссе. Площадь комплекса составит 90 тыс кв. м. Сейчас стороны разрабатывают проект будущей застройки.

"Мы видим стабильный интерес покупателей к апартаментам в Москве, ведь именно этот формат представляет больше всего возможностей для нестандартных экспериментов с планировками и дизайном. Для ФСК "Лидер" строительство и продажа апартаментов в таком перспективном и успешном комплексе, как "Тушино-2018" – шаг к дальнейшему расширению портфеля проектов и продуктовой линейки", - заявил президент девелоперской группы Владимир Воронин.

Проект "Город на реке Тушино 2018" возводится на территории бывшего Тушинского аэродрома площадью 160 га. Инвесторы планируют возвести в рамках проекта около 1,5 млн кв м недвижимости, около половины из которой – жилье. Сейчас возводятся первые две очереди проекта – четыре квартала примерно на 385 000 кв. м.

По данным СМИ, структуры Леонида Федуна могут привлечь к проекту и других соинвесторов. По информации газеты "Ведомости", бизнесмен ведет соответствующие переговоры с группой ПИК Сергея Гордеева.