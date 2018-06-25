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Футбол и безденежье: москвичи стараются заработать на единственном жилье

25 июня 2018 г. 1580
Фото: © shutterstock.com

В два раза выросло количество москвичей, сдающих свое жилье на лето. Если в прошлом году их было 4% в общем составе предложения, то в этом году их стало уже 8%.

Основной причиной роста показателя аналитики "ИНКОМ-Недвижимость" называют нестабильное финансовое положение значительной прослойки граждан. Все больше москвичей рассматривают свою единственную квартиру как актив для поправки бюджета: те, кто раньше считал невозможным передать свое жилье в пользование посторонним, вынуждены пересмотреть свои взгляды.

Среди "летних" арендодателей есть несколько категорий. Это семьи с маленькими детьми, уезжающие в теплые месяцы за город или к "бабушке в деревню", трудоспособные граждане, потерявшие работы и использующие летний найм как один из основных источников дохода. Есть те, кто на деньги от аренды своей квартиры снимает дачу, уезжает в отпуск или арендует более бюджетный вариант.

Более половины "каникулярных" арендодателей составляют пенсионеры – их 55%.

При этом в 2018 году многие рассчитывают на прибыль от чемпионата мира по футболу, который проходит в России, в том числе, и в Москве. Треть от общего числа летних арендодателей попыталась на время проведения соревнований перейти в сегмент посуточной аренды. Часть москвичей восприняла футбольный праздник как беспокойство и предпочла покинуть город. Пенсионеры же, пользуясь улучшением транспортного сообщения с Крымом, начали сильнее интересоваться поездками на полуостров. В результате изрядная часть москвичей предпочла не оставлять квартиры пустовать, а получить прибыль от найма.

Квартиры на лето обычно сдаются дешевле, чем в долгосрочную аренду, отмечают аналитики. Если жилье сдается на месяц-полтора, собственник снижает плату в среднем на 30%, если квартиру арендуют на 3 месяца, ставка снижается на 15-20%. При аренде на период от 4 до 10 месяцев ценовой минус составляет 10%.

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