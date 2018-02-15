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Футболист Смолов стал жертвой квартирной махинации

15 февраля 2018 г. 2355
Фото: © Global Look Press

Форварду продали квартиру, находящуюся в залоге у банка.

Нападающий российской сборной по футболу и ФК "Краснодар" Федор Смолов пострадал от махинаций экс-депутата Госдумы от "Справедливой России" Ильдара Самиева.  Бывший народный избранник продал футболисту квартиру, находящуюся в залоге у банка, пишет "Коммерсант".

Футболисту предложили приобрести квартиру площадью 194 квадратных метра в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в Хамовника. Стоимость недвижимости составила почти 191 миллион рублей.

Договор купли-продажи был заключен с отцом футболиста. О том, что квартира находится в залоге а АКБ "Связь-банк" Смолов узнал, лишь когда начал оформлять жилье на себя.

Было подписано дополнительное соглашение к договору купли-продажи, продавец обязался за 2 месяца расплатиться в банком и снять обременение с квартиры, но не сделал этого.

Бывший депутат Самиев сейчас арестован за мошенничество с подмосковной недвижимостью, его обвиняют в махинациях на 850 тысяч долларов. Теперь к нему добавилось дело о мошенничестве с квартирой Смолова.

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