Футболист Жирков попал в базу должников из-за земельного налога

Игрок сборной России по футболу и защитник "Зенита" Юрий Жирков попал в базу должников из-за невыплаченного налога за пользование землей в Калининградской области, пишет "Московский комсомолец".
Задолженность Жиркова составила 90 тысяч рублей. Некоторое время назад он заключил договор аренды с администрацией Светлогорского района и получил землю под строительство дома, однако спортсмен перестал оплачивать взносы за пользование участком.
На Жиркова подали в суд, который и обязал его возместить всю сумму, но приставы долг пока так и не смогли получить.
Гонорар Жиркова составляет порядка 12 миллионов рублей в месяц.
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