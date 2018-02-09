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Гардеробные и панорамное остекление: первые переселенцы готовятся оценить новые квартиры

9 февраля 2018 г. 656

В субботу, 10 февраля, жильцы двух пятиэтажек в московском районе Измайлово смогут осмотреть квартиры в новом доме, куда состоится их переселение в рамках программы реновации.

В новостройку на 5-й Парковой улице переедут жители двух пятиэтажек на улице Константина Федина. Дома, который пойдут под снос, располагаются всего в 300 метрах от нового места жительства переселенцев.

Как сообщил "Интерфаксу" заместитель руководителя департамента строительства Александр Ломакин, в доме организован информационный центр для переселенцев, он будет работать с 10 февраля с 8 утра до 9 вечера без выходных.

Дом был возведен в рамках программы "Жилище", квартиры в нем привели в соответствие с требованиями программы реновации. Новостройка представляет собой трехсекционный монолитный 18-этажный дом площадью 31 тысяча квадратных метров с первым нежилым этажом.

В доме 340 квартир. Полы во входных холлах квартир и кухнях выполнены из керамогранита, в комнатах – из ламината, на стенах – обои под покраску. Ванные и санузлы полностью укомплектованы сантехникой, предусмотрено место для стиральной машины.

На кухнях установлены электроплиты, лоджии с панорамным остеклением. Во всех помещениях квартир установлены люстры, говорится на сайте столичного стройкомплекса.

Окна в квартирах из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом и клапанами микропроветривания. В квартирах есть гардеробные или встроенные шкафы.

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