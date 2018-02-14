Где иностранцу дорого арендовать жилье

Несмотря на то, что стоимость аренды жилья в Москве в последние полтора года понизились, по информации "Инком-Недвижимость", примерно на 7%, российская столица по-прежнему в числе лидеров по ценам на арендное жилье для экспатов.

Главная причина этого заключается в том, что иностранные граждане (без учета рабочих из республик бывшего СССР), как правило, снимают квартиры бизнес- и премиум-класса, а там цены не только выше, но и гораздо стабильнее, чем в комфорт- и стандарт-классе.

В недавнем исследовании международного консалтингового агентства ECA International брались в расчет четырехкомнатные квартиры (три спальни плюс одна столовая или гостиная). И вот, каким образом выглядит первая пятерка рейтинга.

№1 в рейтинге — Лондон

Стоимость аренды четырехкомнатной квартиры в лучшем районе города — 6,6 тыс. долларов

Британская столица разительно отличается от других городов туманного Альбиона, где можно снять отличную квартиру и за 3 тыс., и даже за 2 тыс. долларов. Например, в центре находящегося в 180 километрах от Лондона Бирмингеме, четырехкомнатная квартира в центре города обойдется в 2,3 тыс. долларов.

№2 в рейтинге — Москва

Стоимость аренды четырехкомнатной квартиры в лучшем районе города составляет 5 тыс. долларов

Интересно, что примерно 50% элитного сегмента на рынке аренды снимают россияне — именно такие данные приводят аналитики ECA International. Вот и получается, что вторая половина приходится на иностранных граждан, которые хотят жить в красивых и охраняемых домах и готовы платить это соответствующую плату.

№3 в рейтинге — Цюрих

Стоимость аренды четырехкомнатной квартиры в лучшем районе города — 4,6 тыс. долларов. Объяснить такой высокий уровень цен очень просто – в этом городе располагаются штаб-квартиры и двух крупнейших банков страны - Credit Suisse и UBS – и двух крупнейших страховых компаний - Swiss Re и Zurich Insurance Group. Учитывая, что бонусы топ-менеджеров этих фирм измеряются сотнями тысяч долларов, неудивительно, что они готовы платить такую высокую аренду за комфортное проживание.

№4 в рейтинге — Женева

Стоимость аренды четырехкомнатной квартиры в лучшем районе города — 4,5 тыс. долларов

Если Цюрих – деловая столица Швейцарии, то Женева – политическая. Большинство ключевых органов власти, координирующих работу кантонов, находятся именно в этом городе. Кроме того, в Женеве располагается множество различных международных организаций, например европейский офис ООН.

5 в рейтинге — Стамбул

Стоимость аренды четырехкомнатной квартиры в лучшем районе города — 3,9 тыс. долларов

На популярность столицы Турции у экспатов и на высокие ставки аренды повлиял тот факт, что экономическая ситуация в стране весьма благоприятная. Мало кто знает, но страна является одним из крупнейших в мире экспортеров автомобилей. У местного конгломерата Koç Holding есть совместные предприятия с Ford и Fiat. Топ-менеджеры этих компаний в значительной степени и формируют спрос на аренду премиальных объектов.