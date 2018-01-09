"Геленджик, встречай соседей". Водонаева купила квартиру на курорте

Телеведущая Алена Водонаева подготовила подарок для своих родителей по случаю венчания – девушка купила для них квартиру в курортном Геленджике.

"Геленджик! Встречайте ваших новых соседей в лице нашей семьи!" – написала Водонаева в своем Instagram.

Родители звезды планируют проводить в Геленджике все зимы – город благотворно влияет на их здоровье, и сама Водонаева с мужем планирует туда приезжать, "чтобы перезагружаться".

Интерьером нового дома займется Алена – у нее уже есть опыт в этой сфере: девушка занималась ремонтом в петербургской квартире. Сама она говорит, что на ремонте "съела не одну собаку", и не боится быть обманутой или же оказаться жертвой мошенников.

Окна и веранда нового жилья выходят на море, поэтому, по словам Водонаевой, интерьеры квартиры будут выполнены в белых южных тонах.