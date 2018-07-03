Генпрокуратура насчитала в России 40 тысяч обманутых дольщиков

В России, по данным Генпрокуратуры, насчитывается до 40 тысяч обманутых дольщиков.

У Минстроя несколько иные данные. Как заявил старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры РФ Антон Головин, Министерство строительства насчитало "чуть более 30 тысяч" обманутых участников долевого строительства.

"По данным прокуроров, недавно давали — порядка 37 тысяч. До 40 тысяч — те цифры, которые даёт прокуратура", - цитирует Головина РИА Новости.

Прокурор объяснил разницу в цифрах изменение критериев отнесения граждан к обманутым дольщикам. Он отметил, что Генпрокуратура ориентируется на то, "чтобы в региональных планах графиков была максимально объективная картина".

Головин также рассказал, что с начала 2017 года прокуроры выявили более 15 тысяч нарушений закона в сфере долевого строительства.

Сейчас проблемные объекты есть на территории 80 субъектов РФ – ситуация связана с нарушениями со стороны застройщиков и властей на местах, отметил представитель Генпрокуратуры. Одним из наиболее частых нарушений со стороны застройщиков, по его словам, является нецелевое расходование средств граждан и хищения.