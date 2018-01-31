ГК "А101" ждет роста предложения жилья

Это будет достигнуто за счет выхода новых проектов и ввода новых корпусов в уже строящихся жилищных комплексах.

По прогнозам аналитиков ГК "А101", которая входит в группу "Самфар" Михаила Гуцериева, в 2018 году в Новой Москве ожидается прирост предложения жилья на 10-15%. Такой показатель будет достигнут за счет выхода новых проектов и ввода новых корпусов в уже строящихся жилищных комплексах.

По словам директора по маркетингу и разработке продукта группы Дмитрия Цветова, в этом году спрос будет также поддерживаться продолжающимся снижением ипотечной ставки.

Многие эксперты утверждают, что именно в нынешнем году ипотечная ставка может опуститься до 7%. Свою роль сыграет и программа господдержки, в рамках которой ипотечная ставка субсидируется до 6% на 3 или 5 лет для родителей второго и третьего ребенка.