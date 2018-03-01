Глава Минстроя считает задачи, поставленные Путиным, выполнимыми

До 2025 года, по словам министра, ввод жилья в России должен вырасти до 120 миллионов квадратных метров в год – именно такую задачу и поставил глава государства. Однако, подчеркнул Мень, показатели выполнимы при грамотной, в том числе, государственной поддержке спроса и предложения на рынке.

Снижение ипотечной ставки до 7-8%, о чем также говорил Путин, глава Минстроя также считает реальным. Он напомнил, что уже в феврале средняя ставка на первичном рынке составляла 9,6%.

"Мы видим, что банки конкурируют на ипотечном рынке, в различных регионах для определенных категорий граждан даже сегодня существуют программы со ставкой значительно ниже рыночной", - приводит слова Меня РИА Новости.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в 2018-мтренд на снижение ипотечной ставки продолжится, хотя ставка будет снижаться медленнее, чем в 2017 году.

В четверг, выступая с Посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин заявил, что объемы жилищного строительства в России следует увеличить до 120 миллионов квадратных метров в год, чтобы свои жилищные условия ежегодно могли улучшить 5 миллионов российских семей.