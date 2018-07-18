Глава ВЭБ рассказал, что и на 20 квадратах можно быть счастливым

Предложение на российском рынке жилья должно учитывать запросов людей с разными финансовыми возможностями, и в квартире площадью 20 квадратных метров можно быть счастливым, сказал глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов, выступая на Московском урбанистическом форуме.

"Помните байку про смешные квартиры, которую прицепили ко мне, хотя она не имеет ко мне никакого отношения? С экспертами, которые проводили международный конкурс, и с которыми работаем на российском рынке, хотели создать возможность быть счастливым, будь то 20-метровая квартира или 100-метровая. Так вот "ржали" надо мной те, кому я говорил, что в 20 метрах можно быть счастливым. В 20 метрах можно быть счастливым или в 200 метрах можно быть счастливым. Главное, чтобы на рынке была возможность выбрать по возможностям и по своим желаниям", — сказал глава ВЭБа, чьи слова приводит "РИА-Недвижимость".

Два года назад Шувалов в должности первого вице-премьера осмотрел жилье эконом-класса в Казани. Тогда СМИ написали, что он был удивлен, что спросом пользуются даже квартиры площадью в 20 квадратных метров.

"Двадцать квадратных метров — это очень маленькая площадь, но востребованная во всех мегаполисах мира. Как правило, оно приобретается молодым человеком или девушкой, иногда парой", - сказал тогда Шувалов.

По данным организаторов форума "Среда для жизни", минимальный размер квартиры в Японии составляет 28 кв м, в Испании и Франции — 30 кв м, в Швеции популярно жилье в 25 кв м, а в Италии даже есть студии размером в 8 кв м.