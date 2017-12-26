Госдума хочет ускориться с принятием закона о дольщиках

Госдума просит сократить количество бюрократических процедур, чтобы быстрее принять закон о защите прав дольщиков. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на встрече президента Владимира Путина с руководством палат Федерального Собрания.

Ранее в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте был озвучен ряд решений по финансированию жилищного строительства и защите дольщиков, напомнил Володин. Он добавил, что бюрократические процедуры задерживают принятие решений в среднем на месяц, и если их сократить, обсуждение вопросов с правительством и заинтересованными лицами можно было бы начать уже сейчас.