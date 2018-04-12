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Госдума одобрила штрафы в 350 тысяч для недобросовестных УК

12 апреля 2018 г. 431
Фото: © shutterstock.com

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы до 350 тысяч рублей для недобросовестных управляющих компаний.

Законопроект вводит отдельный состав административного правонарушения – осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований, передает РИА Новости.

Должностных лиц, нарушающих нормы, будут штрафовать на сумму от 100 до 250 тысяч рублей или же дисквалифицировать на срок до 3 лет. Для индивидуальных предпринимателей установлены штрафы от 300 до 350 тысяч рублей или дисквалификация на 3 года, для юридических лиц – штрафы от 300 до 350 тысяч.

В положении о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами установят исчерпывающий перечень грубых нарушений.

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