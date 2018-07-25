ГлавнаяЖильеГосдума приняла законопроект о самовольных постройках

Госдума приняла законопроект о самовольных постройках

25 июля 2018 г. 890

Данный законопроект предусматривает изъятие земельного участка у собственника, если его использование осуществляется с нарушением требований российского законодательства.

Государственная дума Российской Федерации во втором чтении приняла законопроект о правовом регулировании признания строений или зданий самовольными постройками. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Данный законопроект предусматривает изъятие земельного участка у собственника, если его использование осуществляется с нарушением требований российского законодательства.

В частности, если участок используется не по целевому назначению или его использование приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения либо причинению вреда окружающей среде.

"К самовольным постройкам предлагается относить здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых согласований, разрешений и (или) с нарушением градостроительных и строительных норм и правил", — говорится в пояснительной записке.

Теги:

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.