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Госдуме рекомендуют принять закон, ужесточающий надзор за долевым строительством

11 июля 2018 г. 110
Фото: © shutterstock

Сегодня комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который ужесточает государственный надзор за долевым строительством. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу комитета Павла Крашенинникова.

Ранее депутаты Госдумы от всех фракций в соавторстве со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным подготовили законопроект, предусматривающий ужесточение государственного надзора за долевым строительством. И пока что к законопроекту нет никаких концептуальных поправок.

Необходимо напомнить, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство нашей страны, предусматривающие ужесточение государственного надзора за долевым строительством.

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