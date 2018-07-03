Готовые квартиры бизнес-класса почти наполовину дороже строящихся

Разница между стоимостью квартир бизнес-класса в строящихся домах и уже готовых составляет 42%, подсчитали аналитики компании "Метриум".

При этом приобрести жилье бизнес-класса в сданном доме можно и по вполне доступной цене: порог входа составляет 5,1 миллиона рублей.

В уже сданных новостройках в пределах МКАД на данный момент продается 3,5 тысячи квартир – это 20,5% от всего предложения в бизнес-сегменте. Средний бюджет покупки готовой квартиры составляет 22,6 миллиона рублей, а в строящемся доме квартира обойдется в среднем в 15,9 миллиона.

Однако эксперты подчеркивают: не стоит ориентироваться на средние показатели. При более внимательном изучении ассортимента можно найти квартиру в сданном доме по цене строящегося жилья. Но стоит помнить, что готовые новостройки раскупаются очень быстро, поэтому покупку надолго откладывать не стоит.