Гражданская жена "Иванушки" Олега Яковлева начинает битву за его наследство

Александра Куцевол, гражданская супруга Олега Яковлева - покойного участника группы "Иванушки Интернешнл" – намерена оспорить завещание, оставшееся после смерти певца. Формально, она не является наследницей, потому что законодательство не признает понятия сожительства и гражданского брака.

Возлюбленная певца намерена доказать, что их отношения были формализованы, но в другой стране. Якобы есть документы, подтверждающие заключение брака между ней и Олегом Яковлевым, но не в России, а в другой стране.

Фамилии Куцевол в тексте завещания нет, подчеркивали ранее СМИ. В этой ситуации, с позиции закона наследниками певца являются самые близкие к нему родственники – племянница из Иркутска Татьяна Яковлева и внучатые племянники Марк и Гарик. По предварительным оценкам, стоимость наследства бывшей звезды – около 200 млн рублей. В эту сумму входит несколько квартир в Москве и недвижимость в Черногории.

Яковлева уверена, что документ поддельный.

"Олег всегда говорил в личных и публичных беседах, что на Куцевол он жениться не намерен. Но по документам оказалось, что они якобы пять лет назад расписались в Сербии в каком-то городишке с населением 70 тысяч человек. Я бы еще поняла, если бы брак был заключен в Черногории. У Олега там квартира", - заявила она в интервью "Комсомольской правде".

Бывший солист группы "Иванушки Интернешнл" Олег Яковлев скончался летом 2016 года. Причиной смерти стала пневмония.