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Группа ЛСР начнет в Екатеринбурге большую стройку

17 января 2018 г. 782
Фото: © Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Строительство комплекса начнут в первом квартале нынешнего года, а завершение проекта планируется на 2020 год.

Стало известно, что группа ЛСР к 2020 году построит в юго-восточной части микрорайона ЖБИ в Екатеринбурге жилой квартал "Восход". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальное сообщение группы.

Уже есть информация, что жилой квартал "Восход" будет состоять из двух жилых домов от 13 до 23 этажей и расположится на 1,2 гектара земли. Общая площадь проекта составляет 47,5 тысячи квадратных метров, продаваемая – 34 тысячи квадратных метров.

Всего же в домах запроектировано 849 квартир. Строительство комплекса начнут в первом квартале нынешнего года, а завершение проекта планируется на 2020 год.

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