Хочу в Москву: сколько столичных метров получат жители регионов за свои квартиры

Аналитики портала "Мир квартир" подсчитали, на недвижимость какой площади смогут рассчитывать жители крупнейших городов России, если заходят обменять свою квартиру на столичную.

На самые большие столичные площади могут рассчитывать жители Петербурга и Сочи. Свое жилье петербуржец может обменять на 35-метрровую однушку в Раменках, а сочинец может рассчитывать на квартиру площадью 31 квадратный метр, причем не только на окраинах, но и, к примеру, недалеко от метро "Динамо".

На студию площадью 20-22 квадратных метра могут рассчитывать жители Севастополя, Симферополя, Хабаровска, Владивостока, Сургута, Якутска, Екатеринбурга и Московской области. Свое жилье они могут обменять на студию с открытой планировкой в современной новостройке, как правило, в одном из спальных районов с не самым плохим рейтингом.

Обменять свою квартиру на студию 18-19 квадратных метров в доме под реновацию смогут жители Казани, Тюмени и Нижнего Новгорода.

17 московских квадратов осилят жители Уфы, Архангельска и Краснодара. Получит 9 квадратов смогут владельцы квартир в Кургане, Новокузнецке и Иваново, и только на 8 квадратных метров могут рассчитывать жители Махачкалы, Магнитогорска и Нижнего Тагила.