Холодный сезон: 5 плюсов покупки загородного жилья зимой

Если покупатель планирует жить за городом круглый год, можно выбирать дом зимой. А вот если использовать покупку планируется только в теплое время года, можно подождать и до весны, и даже до лета.

В зимний период на загородном рынке недвижимости обычно наблюдается спад. По данным экспертов "Метриум Групп", на этот период на рынке приходится менее трети сделок. Оно и понятно - потенциальные покупатели загородной недвижимости больше любят весну и лето, когда на улице и теплее и до объекта легче доехать.

Однако у идеи покупки загородного коттеджа зимой есть несколько весомых плюсов.

Первый из них заключается в том, что в условиях низкого сезона продавцы готовы давать клиентам дополнительные скидки. Если человек продает загородный дом зимой, то зачастую это означает, что ему срочно нужны деньги. И в такой ситуации можно выторговать дополнительный дисконт в 3-5%.

Второй плюс — можно проверить все коммуникации. Именно в зимний период проверить качество коммуникаций значительно проще, нежели летом. Покупатель может оценить, насколько хорошо прогревается дом, нет ли где-нибудь проблем с канализацией или электропроводкой. Летом существующие дефекты легко скрыть, а зимой все видно "как на ладони".

Третий плюс — объективная оценка качества дорог. Именно зимой можно оценить при неблагоприятных погодных условиях — если дороги чистят, то это сразу же станет понятно. А вот летом очень сложно понять, можно ли без потерь подъехать к населенному пункту и, соответственно, к купленному загородному дому.

Четвертый плюс — можно реально оценить качество строительства дома. Зимой очень легко проверить качество теплоизоляции дома и его остекления. Еще один важный момент — зимой растительности на участке нет, а, значит, намного проще рассмотреть внешние дефекты постройки, трещины в фундаменте и фасаде.

Пятый плюс — проверить наличие работающих магазинов. Очень часто бывает так, что магазины в населенном пункте или около него работают в весенне-летний период, а с наступление холодов жители разъезжаются, а магазины закрываются.

Но есть у зимней покупки загородного дома и свои объективные минусы.

Первый минус — ограниченное предложение на рынке. Многие продавцы понимают, что продать свой дом зимой будет сложно и даже не пытаются это сделать.

Второй минус — невозможность сразу провести ремонт. Когда человек приобретает загородный дом, то он рассматривает возможность сразу обустроить жилище "под себя". Зимой сделать это будет непросто и лучше отложить такие планы на теплое время года.

Третий минус — нельзя объективно оценить ландшафт. Когда участок покрыт слоем снега, нельзя понять — есть ли на нем серьезные неровности, имеются ли заболоченные места или какие-либо ямы. Весной, летом и осенью все это видно, а вот зимой можно совершить ошибку.

В общем, если покупатель планирует жить за городом чуть ли не круглый год, можно выбирать дом зимой. А вот если использовать покупку планируется только в теплое время года, можно подождать и до весны, и даже до лета.