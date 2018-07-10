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Хороший вид: сколько стоит самая доступная квартира с террасой

10 июля 2018 г. 296
Фото: © shutterstock.com

В пределах Садового кольца в Москве сегодня продается всего 40 квартир и апартаментов с террасами, а средняя стоимость такого жилья составляет более 180 миллионов рублей, подсчитали аналитики компании Insigma.

Однако купить квартиру с террасой можно и дешевле – самое доступное предложение оценивается в 49,79 миллиона рублей. Квартира располагается в клубном доме премиум-класса в районе Китай-города, причем это единственный в Москве дом, где объекты с террасами расположены на втором и пятом этажах. Во всех остальных террасы можно найти толбько на последнем этаже или на эксплуатируемой кровле.

Больше всего жилья с террасами представлено в Замоскворечье – выбирать можно из 17 квартир и 9 апартаментов. В Таганском районе и на Якиманке продается по 6 квартир, еще две – на Арбате.

Площадь большинства квартир превышает 100 квадратных метров, а средняя площадь террасы составляет 43,3 квадрата.

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