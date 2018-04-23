Хостелы запрещать не будут, но правила размещения станут жестче

На размещения хостела в жилом доме должны будут согласиться все собственники квартир. Депутаты рассчитывают принять закон до конца июля.

Закон, регулирующий размещения хостелов в жилых домах, должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы, сообщил "Российской газете" вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Весенняя сессия нижней палаты парламента завершается в конце июля.

Козак отметил, что хостелы запрещать не будут – декларативный запрет, по его словам, ничего не даст, и лишь уведет бизнес в тень. Депутаты пошли "по пути детального регулирования и возложения обязанностей на предпринимателей", пояснил вице-премьер.

Согласно законопроекту, для оказания гостиничных услуг нужно будет получить согласие всех жильцов дома, а хостелы, которые были созданы до вступления закона в силу, должны будут пройти процедуру заново. При этом даже один собственник может заблокировать размещение хостела в своем доме.