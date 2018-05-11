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Хованская объяснила, что нужно для общероссийской реновации

11 мая 2018 г. 373
Фото: © shutterstock.com

Реновация жилья в России невозможна без заключения контрактов жизненного цикла, заявила председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Контракт жизненного цикла предполагает, что подрядчик выполняет весь комплекс работ по проектированию, строительству и дальнейшей эксплуатации здания, включая ремонт. И хотя российское законодательство позволяет заключать такие контракты, отметила Хованская, этого никто не делает.

"Я сделала запросы в различные министерства, никто не заключат контракты жизненного цикла", - цитирует депутата РИА Новости.

Программа реновации жилья в Москве была утверждена в августе 2017 года. Хованская – один из авторов законопроекта о распространении программы на другие регионы. Законопроект пока готовится, но депутат говорит, что работа близка к завершению.

Между тем, о контрактах жизненного цикла в пятницу говорил и исполняющий обязанности заместителя министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. По его словам, механизм пригодится в рамках программы расселения аварийного жилья.

"В случае оказания государственной поддержки, направленной на строительство жилья для социального использования, мы должны строить дома с повышенной энергоэффективностью и с использованием механизмов контрактов жизненного цикла", - сказал он.

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