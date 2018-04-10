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"Хрущевки" 21 века: в Москве строится все больше панельного жилья

10 апреля 2018 г. 1192

За последний год доля панельных ЖК в столице выросла на треть. Такая технология позволяет строить здания дешевле и быстрее, но по-прежнему вызывает скепсис у покупателей.

Объем предложения в жилых комплексах, построенных по панельной технологии, за последний год вырос на 45%. Сейчас в панельных домах на продажу выставлено 99,8 тыс. кв м жилой недвижимости, подсчитали эксперты Est-a-Tet.

В результате, доля панельного жилья в общем объеме предложения столичных новостроек достигла 9%. Для сравнения, еще год назад она составляла около 6%, а три года назад – 4%.

Панельная технология строительства используется при возведении таких комплексов как "Жемчужина Зеленограда" и "Полярная 25" (проекты ГК ПИК), "Гринада" и семейный квартал "Мир Митино" (серия домов "Доммос", разработанная ГВСУ "Центр"), мкрн "Некрасовка".

Все перечисленные проекты относятся к сегменту стандартного жилья. Средний бюджет покупки в подобных панельных домах новых серий практически не изменился за последний год и сейчас составляет 6,3 млн рублей. Самое доступное предложение представлено в ЖК "Жемчужина Зеленограда", где за 2,5 млн рублей можно приобрести студию площадью 22,5 кв м.

Эксперты связывают ускоренный рост  такого предложения не столько со стремлением потребителей к покупке недорого жилья, сколько с интересом к этой технологии со стороны застройщиков.  Себестоимость строительства панельного жилья ниже, чем монолитного, при этом выше скорость строительства, указывает  руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев.

По оценкам ГК "Гранель", если на возведение здания по современной панельной технологии уходит от 3 до 12 месяцев то на строительство аналогичного объекта по монолитной технологии потребуется от 1,5 - до 2 лет. Что касается себестоимости, то по оценкам девелопера, разница в стоимости квартир в панельных и монолитных жилых комплексах составляет 5-7%.

Впрочем, если панельный дом является частью ЖК, некоторые дома в котором возводятся по монолитной технологии, вряд ли покупатель сможет приобрести такое жилье со скидкой. В этом случае девелоперы строят ценообразование таким образом, чтобы не было сильного перекоса в сторону более дешевых панельных корпусов. Как правило, с тем же сроком сдачи средняя цена квадратного метра в панельных корпусах ниже на 3-5%, отмечают в агентстве "Бон Тон".

Преимущество использования панельных домов новых серий - у крупных застройщиков, имеющих собственные домостроительные комбинаты. К их числу, например, относится группа ПИК или ФСК "Лидер", которой принадлежит ДСК-1.

Что касается самих настроений покупателей, то значительная их часть по-прежнему скептично относится к панельным новостройкам, вспоминания о низком качестве панельного жилья, массово возводимом в Советском Союзе и прозваным "хрущевками". Покупатели рынка недвижимости до сих пор, при прочих равных условиях, делают выбор в пользу монолитного жилья, контрастируют эксперты.

Предпосылки для изменения сложившихся стереотипов есть, но для этого нужно время, считает Роман Родионцев. Новые серии панельного жилья, запускаемые в последнее время, по своим потребительским характеристикам не уступают жилью, построенному по монолитной технологии.

"В новых проектах панельных домов возможна большая вариативность планировочных решений, предусматривается различная высота потолков для жилой части и для помещений под коммерческое использование, а также различная форма и расположение оконных блоков внутри одной секции - могут быть построены секции различной высоты и со смещением относительно друг друга", - указывает эксперт.

Весьма вероятно, что тренд на увеличение предложения панельного жилья будет развиваться. И связано это в значительной степени с законодательными изменениями.

"Правительство сформулировало понятие "стандартное жилье", которое предполагает наличие отделки, увеличенную высоту потолков с 2,4 до 2,8 м, входные группы в домах на уровне земли, фасады со специальными местами под кондиционеры, - напоминает генеральный директор агентства недвижимости "Бон Тон" Наталия Кузнецова. - Это нижняя планка для застройщиков. Поэтому для того, чтобы соответствовать этим требованиям и не потерять рентабельность, застройщики в массовом сегменте должны будут заходить в панель".

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