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Информацию по обманутым дольщикам обновят до 15 апреля

29 марта 2018 г. 466
Фото: © Global Look Press/Anton Gyngazov

На данный момент в регионах зарегистрировано 836 недостроенных объектов, в этом году планируется решить проблемы дольщиков 655 объектов.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, российские регионы должны внести изменения по количеству обманутых дольщиков и срокам восстановления их прав в "дорожные карты" до 15 апреля нынешнего года.

"Изменения направлены на упорядочение подсчета пострадавших граждан и контроля сроков восстановления прав. Необходимо утвердить и внести изменения в планы-графики до 15 апреля", — заявил глава Минстроя.

Надо напомнить, что распоряжением правительства России от 26 мая 2017 года №1063-р утверждена единая форма плана-графика по решению проблем пострадавших граждан, чьи права были нарушены.

На данный момент в регионах зарегистрировано 836 недостроенных объектов, в этом году планируется решить проблемы дольщиков 655 объектов.

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