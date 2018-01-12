Иностранные туристы в Новый год потеснили нанимателей из регионов

Доля иностранцев, арендующих квартиры в Москве на Новый год выросла на фоне общего увеличения турпотока, а число приезжих из регионов, желающих снять квартиру, наоборот снизилось. Последние предпочли Москве зарубежные путешествия

В новогодние каникулы в Москве выросло число иностранных арендаторов. Если в прошлые новогодние и рождественские праздники количество зарубежных нанимателей было на уровне 15%, то в этом году был отмечен рост до 18,5%, подсчитали аналитики ИНКОМ-Недвижимость.

В Россию стали возвращаться туристы из стран "Большой восьмерки" – Англии, Франции, США, Японии, отмечают в Российском союзе туриндустрии. Вырос поток туристов из стран, с которыми установлен безвизовый режим – Китая и Южная Корея.

Посуточная аренда для интуриста

В целом, число иностранных туристов, посетивших в прошлом году российскую столицу достигло 21 млн. человек, что на 10-12% выше показателей 2016 года.

При этом, многие из иностранцев все чаще выбирают краткосрочную аренду квартир вместо отелей, особенно это касается исторического центра. Такой тренд стимулирует развитие различных сервисов, позволяющих арендовать квартиру на несколько дней. Например, на аirbnb.ru однокомнатную квартиру на Тверской с видом на Кремль предлагают за 4,6 тыс. рублей в сутки. Для сравнения, цена двухместного номера в отеле на Тверской обойдется минимум в 2,5 раза дороже.

"В рамках общего роста числа иностранных гостей увеличилось и количество нанимателей квартир. Конечно, большая часть иностранных туристов размещается в отелях, но всегда сохраняется доля приверженцев найма квартир в московских жилых домах. Нередко это люди, желающие погрузиться в атмосферу города, увидеть и почувствовать ее, что называется, изнутри", - поясняет заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова.

Однушки на праздники для молодых

Если число зарубежных арендаторов квартир на новогодние праздники в Москве выросло, то количество региональных нанимателей, наоборот, сократилось: с 75% до 70%. По словам эксперта, это произошло за счет прироста иностранных нанимателей.

"Россияне, уставшие от кризиса, вновь начали рассматривать возможность проведения каникул в путешествиях. Таким образом, некоторые потенциальные иногородние гости столицы предпочли загранпоездки", - говорит Полякова.

Что касается цены посуточной аренды квартир в новогодние каникулы, то она, по данным "ИНКОМ-Недвижимость", увеличивалась в 2-3 раза относительной обычных расценок. За новогоднюю ночь в центре столицы в среднем нужно было заплатить 10 тыс. рублей. Такое жилье в основном было востребовано иностранными арендаторами.

При этом, по данным аналитиков "Avito Недвижимость", по сравнению с 2016 годом новогодние цены на аренду квартир практически не изменились. Снять однокомнатную квартиру в декабре 2017, как и годом ранее, можно было за 2,4 тыс. руб. в сутки, двухкомнатную – за 3,2 тыс. руб. Значительное повышение стоимости было отмечено только в сегменте жилья с четырьмя и более комнатами, где ставки за год повысились на 15,8%, до 7,7 тыс. рублей.

Большинство региональных арендаторов традиционно предпочли квартиры комфорт и эконом-класса в хорошем состоянии, недалеко от метро. Например, аренда недорогой "однушки" на праздничную неделю обходилась в среднем в 17-20 тыс. рублей. Самые бюджетные варианты – квартиры в отдаленных районах - выбирала молодежь. Посуточная аренда такой "однушки" в среднем составляла 2 тыс. рублей.

"В структуре спроса на арендную недвижимость в Москве в период новогодних праздников преобладали однокомнатные квартиры. Так, в ноябре и декабре 2017 года доли спроса на "однушки" составили 68% и 69% от общего числа запросов контактов по объявлениям о посуточной аренде соответственно. Стоит отметить, что годом ранее аналогичные показатели были ниже – 61% и 64%", - рассказали в "Avito Недвижимость".

Коттеджи больше не в цене

Еще одной из арендных тенденций прошедших новогодних каникул стало снижение интереса к загородных домов, спрос на которые упал на 20%. В результате, последовало и снижение цены предложения: если в конце 2016 году минимальная цена аренды коттеджа на три новогодних дня составляла 100 тыс. рублей, то в ноябре-декабре прошлого года снизилась почти в два раза до 50-60 тыс. рублей.

"В этом году объем предложения коттеджей на Новый год, а также спрос на них не превышали 1% от общего объема предложения. Стоимость новогодних предложений варьировалась от 50 до 150 тыс. рублей за несколько дней. При этом арендаторы были готовы платить за аренду дома на новогодние праздники от 60 тыс. до 100 тыс. рублей", - говорит директор компании "МИЭЛЬ-Аренда" Мария Жукова.

По ее словам, заявки от арендаторов, желающих снять загородный дом на праздники, - единицы, как и сами предложения. "Из практики этих новогодних праздников, у нас было пару запросов в ценовом диапазоне – в пределах 70-100 тыс. рублей для компании из 15 человек и компании побольше – 25 человек", - добавила Мария Жукова.

Эксперты связывают снижение интереса к аренде загородных домов в новогодние праздники с несколькими причинами. Во-первых, отсутствие предложений с хорошим соотношением цена-качество и большие возможности для самостоятельного поиска с помощью интернета.

На уменьшение спроса повлияло аномальное тепло и отсутствие снега. Кроме этого, многие предпочли событийный туризм – городские фестивали. Помимо этого, многие потенциальные наниматели загородных коттеджей стали после кризиса возвращаться к зарубежным путешествиям.

Также многие люди, снимавшие жилье на рождественские каникулы в предыдущие годы, сохраняют контакты с собственником и не обращаются в риэлторские компании.