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Инвестиции в питерскую недвижимость возросли на 48%

31 января 2018 г. 486

В структуре инвестиций по-прежнему 50% приходится на инвестиции в коммерческую недвижимость, 50% — в земельные участки. Иностранные инвестиции в 2017 году составили 13% против 10% в 2016 году.

Стало известно, что объем инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга в 2017 году вырос почти в 1,5 раза (48%) по сравнению с показателем за 2016 год. Как говорится в сообщении компании NAI Becar, он составил 85,78 миллиарда рублей.

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме сделок с недвижимостью в РФ в 2017 году выросла с 6% до 16%. В структуре инвестиций по-прежнему 50% приходится на инвестиции в коммерческую недвижимость, 50% — в земельные участки. Иностранные инвестиции в 2017 году составили 13% против 10% в 2016 году.

Как отмечается в материалах компании, в 2018 году ожидается рост инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга на 40%. Таким образом, общий объем влияний может достичь около 120 миллиардов рублей против 86 миллиардов в 2017 году.

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