Ипотечный договор: на что обратить внимание

Перед подписанием договора его необходимо очень тщательно изучить. Если вдруг вам что-то не до конца понятно, то лучше не подписывать "вслепую", а обратиться за дополнительной консультаций к юристам.

За последние годы ипотека стала самым доступным вариантом приобретения жилья. На первый взгляд все просто: выбираем квартиру, получаем одобрение банка, обсуждаем все формальности с продавцом. Настал час "Х" – подписание договора с банком и получение ипотечных денег. Важно помнить, что ознакомиться с шаблоном договора, скачанным с сайта банка можно даже дома, а на подписание прийти со своим юристом. И еще один важный момент - банки не присылают договоры для ознакомлении перед подписанием. Все делается непосредственно в банке, именно поэтому на подписание и надо пойти со специалистом.

Адвокат, руководитель практики "Урегулирование споров и судебных разбирательств" компании LDD Андрей Попов рассматривает основные из них.

Пункт первый — дополнительные расходы. Перед тем как подписать договор, попросите у сотрудника банка перечень всех дополнительных платных услуг. Здесь особое внимание следует обратить на пункт о комиссии за обслуживание счета, ведь ЦБ РФ запретил устанавливать отдельные комиссии за обслуживание ипотечных счетов — ранее они, по данным экспертов компании "Инком-Недвижимость", составляли 0,3-1,1%т суммы сделки. Также вам могут навязать юридическое сопровождение сделки, от которого якобы нельзя отказаться. АИЖК запрещает скрытые платежи, а при обнаружении подобных пунктов в договоре заемщик имеет право потребовать их удаления. Как правило, банки идут навстречу внимательным "читателям договора". Если же этого не происходит, можно жаловаться в Роспотребнадзор

Пункт второй — страховка. Банки часто предлагают дополнительные страховые услуги, такие как страхование жизни и здоровья. Однако, обязательному страхованию подлежит только предмет залога. Все остальные страховые платежи необязательны! Но если вдруг вам все-таки смогли навязать данные услуги, то помните, что вы можете в течение 5 дней от них отказаться и вернуть свои деньги. Для этого достаточно письменного заявления руководству банка. Если ответа нет, то опять же можно жаловаться в Роспотребнадзор.

Пункт третий — изменения в договоре в одностороннем порядке. Часто в кредитном договоре банки оставляют за собой возможность изменения процентной ставки. Например, в случае девальвации, ухудшения экономической ситуации в стране и т.д. Важно помнить, что по законодательству РФ кредитная организация не может увеличить процентную ставку, не согласовав с заемщиком и не уведомив его заранее.

Пункт четвертый — обязательства заемщика. В этом пункте речь идет о важных изменениях в жизни клиента, например, ухудшении финансового положения, здоровья и т.д., о которых в течение двух-трех недель следует сообщить банку. Обычно это прописывается в договоре. Информация передается только в письменном виде, письму должен быть присвоен регистрационный номер. Ведь если понадобится реструктуризация ипотечного кредита, то банк вправе отказать и более того оштрафовать за сокрытие сложившейся ситуации.

Пункт пятый — досрочное погашение кредита. Этот пункт может быть и не внесен в договор, но в любом случае согласно ГК РФ вы имеете право на досрочное погашение задолженности. Если вы решили погасить задолженность раньше срока, необходимо оповестить об этом банк минимум за 30 дней. Но всё-таки лучше, если данное условие будет заранее предусмотрено договором, так как порядок погашения, его сроки и другие моменты ГК оставляет на усмотрение кредитной организации.

В общем, перед подписанием договора его необходимо очень тщательно изучить. Если вдруг вам что-то не до конца понятно, то лучше не подписывать "вслепую", а обратиться за дополнительной консультаций к юристам.