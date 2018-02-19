ГлавнаяЖильеИпотечный договор: на что обратить внимание

Ипотечный договор: на что обратить внимание

19 февраля 2018 г. Георгий Трушин 1600
Фото: © Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Перед подписанием договора его необходимо очень тщательно изучить. Если вдруг вам что-то не до конца понятно, то лучше не подписывать "вслепую", а обратиться за дополнительной консультаций к юристам.

За последние годы ипотека стала самым доступным вариантом приобретения жилья. На первый взгляд все просто: выбираем квартиру, получаем одобрение банка, обсуждаем все формальности с продавцом. Настал час "Х" – подписание договора с банком и получение ипотечных денег. Важно помнить, что ознакомиться с шаблоном договора, скачанным с сайта банка можно даже дома, а на подписание прийти со своим юристом. И еще один важный момент - банки не присылают договоры для ознакомлении перед подписанием. Все делается непосредственно в банке, именно поэтому на подписание и надо пойти со специалистом.

Адвокат, руководитель практики "Урегулирование споров и судебных разбирательств" компании LDD Андрей Попов рассматривает основные из них.

Пункт первый — дополнительные расходы. Перед тем как подписать договор, попросите у сотрудника банка перечень всех дополнительных платных услуг. Здесь особое внимание следует обратить на пункт о комиссии за обслуживание счета, ведь ЦБ РФ запретил устанавливать отдельные комиссии за обслуживание ипотечных счетов — ранее они, по данным экспертов компании "Инком-Недвижимость", составляли 0,3-1,1%т суммы сделки. Также вам могут навязать юридическое сопровождение сделки, от которого якобы нельзя отказаться. АИЖК запрещает скрытые платежи, а при обнаружении подобных пунктов в договоре заемщик имеет право потребовать их удаления. Как правило, банки идут навстречу внимательным "читателям договора". Если же этого не происходит, можно жаловаться в Роспотребнадзор

Пункт второй — страховка. Банки часто предлагают дополнительные страховые услуги, такие как страхование жизни и здоровья. Однако, обязательному страхованию подлежит только предмет залога. Все остальные страховые платежи необязательны! Но если вдруг вам все-таки смогли навязать данные услуги, то помните, что вы можете в течение 5 дней от них отказаться и вернуть свои деньги. Для этого достаточно письменного заявления руководству банка. Если ответа нет, то опять же можно жаловаться в Роспотребнадзор.

Пункт третий — изменения в договоре в одностороннем порядке. Часто в кредитном договоре банки оставляют за собой возможность изменения процентной ставки. Например, в случае девальвации, ухудшения экономической ситуации в стране и т.д. Важно помнить, что по законодательству РФ кредитная организация не может увеличить процентную ставку, не согласовав с заемщиком и не уведомив его заранее.

Пункт четвертый — обязательства заемщика. В этом пункте речь идет о важных изменениях в жизни клиента, например, ухудшении финансового положения, здоровья и т.д., о которых в течение двух-трех недель следует сообщить банку. Обычно это прописывается в договоре. Информация передается только в письменном виде, письму должен быть присвоен регистрационный номер. Ведь если понадобится реструктуризация ипотечного кредита, то банк вправе отказать и более того оштрафовать за сокрытие сложившейся ситуации.

Пункт пятый — досрочное погашение кредита. Этот пункт может быть и не внесен в договор, но в любом случае согласно ГК РФ вы имеете право на досрочное погашение задолженности. Если вы решили погасить задолженность раньше срока, необходимо оповестить об этом банк минимум за 30 дней. Но всё-таки лучше, если данное условие будет заранее предусмотрено договором, так как порядок погашения, его сроки и другие моменты ГК оставляет на усмотрение кредитной организации.

В общем, перед подписанием договора его необходимо очень тщательно изучить. Если вдруг вам что-то не до конца понятно, то лучше не подписывать "вслепую", а обратиться за дополнительной консультаций к юристам.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
19 февраля 2018 г. 119
Большинство покупателей выбирает апартаменты из-за низкой цены 119
19 февраля 2018 г. 405
Все больше людей берут ипотеку с минимальным первым взносом 405
19 февраля 2018 г. 708
Ликвидные квартиры на вторичном рынке продаются за 2 недели 708
19 февраля 2018 г. 682
Квартиры по реновации можно будет зарегистрировать за 3 дня 682
19 февраля 2018 г. 1064
Элитную квартиру в Москве продают за биткоины 1064
19 февраля 2018 г. 994
Средняя стоимость квартиры в дальнем Подмосковье составила 2,8 миллион... 994
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.