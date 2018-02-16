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Ипотеку для вторичного жилья берут люди под 40

16 февраля 2018 г. 700
Фото: © shutterstock.com

Средний возраст ипотечных заемщиков на вторичном рынке Московского региона вырос по сравнению с 2016 годом, говорится в сообщении компании "Миэль".

Теперь в среднем жилищный кредит берут женщины в возрасте 39 лет и 38-летние мужчины. В минувшем году среди ипотечных заемщиков 43% составляли женщины и 57% - мужчины. Это совпадает с показателями рынка новостроек – там также выросла доля женщин среди общего числа ипотечных заемщиков. 

Активнее всего женщины, как и мужчины, берут кредиты, находясь в возрасте от 30 до 45, хотя в этой категории мужчин все же больше – 61% от общего числа заемщиков. Однако после 45 женщины берут больше кредитов, чем их ровесники-мужчины – 23% против 14%.

Доля самых молодых заемщиц в возрасте до 30 лет почти совпадает с такой же долей у мужчин – 15%.

Средний размер ипотечного кредита, взятого на покупку квартиры на вторичке, составил в минувшем году 5,1 миллиона рублей в Москве и 3,2 миллиона рублей в Подмосковье. Для сравнения, в 2016 году средний ипотечный кредит в Москве составлял 4,5 миллиона рублей, в Подмосковье – 2,9 миллиона.

Средняя стоимость квартиры, приобретаемой по ипотеке, сократилась с 9,1 миллиона рублей в 2016-м до 8,9 миллиона рублей в 2017 году в Москве, а в Подмосковье наоборот выросла – в 2016 году средняя квартира стоила 5 миллионов рублей, в 2017 – 5,5 миллиона.

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