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"Искать покупателя на дачу придется 8 месяцев": рынок загородной недвижимости рухнул

8 апреля 2018 г. Георгий Трушин 643
Фото: © shutterstock

Спрос на подмосковные дачи снизился за год на 40%, при этом средний срок их экспозиции вырос до восьми месяцев.

Непростая ситуация сложилась сейчас на загородном вторичном рынке. Эксперты в один голос твердят, что больше всех пострадал такой сегмент "загородки" как дачи.

Так, по данным экспертов компании "НДВ-Супермаркет недвижимости", уровень спроса на дачи снизился на 40%. Именно этот факт позволяет практически всем покупателям торговаться и сбивать цену. Более того, сейчас реально приобрести дачу в пределах 25 километров от МКАД за 3,5-5 млн. рублей.

Как сообщает агентство недвижимости "Бон Тон", в настоящее время на вторичном загородном рынке жилья Московского региона насчитывается 79 461 объект. А это на 6% меньше, чем в прошлом году.

Если пройтись по сегментам, то 25% предложения — это дачи, коттеджи составляют занимают 44% от общего предложения, а на земельные участки  приходится 29%. Что касается таунхаусов и дуплексов, то на них приходится всего лишь 2% предложения.

Эксперты компании "Инком-Недвижимость" располагают данными, что наиболее богато на предложения Белорусское направление (16%). Второе место поделили Киевское (12%) и Рижское (12%) направления, а замыкает первую тройку Ленинградское направление, на которое приходится 10% .

Нельзя обойти внимание и вопрос цены. Итак, средняя стоимость коттеджа составляет 13,3 млн. рублей, за земельный участок надо отдать 2 млн. рублей, а за дачу — примерно 5,2 млн. рублей. В этом плане особняком стоят таунхаусы и дуплексы, средняя стоимость которых в Подмосковье составляет довольно внушительную сумму — 16,2 млн. рублей.

Возникает закономерный вопрос — а когда восстановится загородная вторичка? По мнению руководителя Аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрия Таганова, о восстановлении говорить пока еще рано. По словам эксперта, продавцы на вторичке стоят до последнего и если снижают цену, то только от безысходности. Например, срочно нужны деньги, а дача никак не продается.

"Весьма показательны сейчас сроки экспозиции в загородном сегменте. За год они выросли примерно на два месяца, и теперь искать нового владельца для коттеджа, дачи или участка приходится в среднем по восемь месяцев, в случае с таунхаусами или дуплексами — по семь месяцев", — говорит Дмитрий Таганов.

Директор Департамента загородной недвижимости "Инком-Недвижимость" Андрей Кройтор считает, что у людей сейчас мало денег, и это фатальным образом влияет на продажи загородной вторички. И, по его прогнозам, цены вообще могут снизиться еще на 10-15%.

Руководитель офиса "Сретенское" Департамента загородной недвижимости "Инком-Недвижимость" Антон Архипов убежден, что клиенты готовы платить только за качественные объекты, где можно сразу остаться жить. Но есть одна проблема — многие дома морально устарели и им нужен ремонт. Именно это и отпугивает потенциальных покупателей. И шансы на быструю и выгодную продажу становятся мизерными.

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