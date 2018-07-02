Изменения в долевое законодательство лежат на подписании у Путина

Закон об изменениях в долевом строительстве находится на подписании у Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как только глава государства подпишет закон, будет сделано соответствующе заявление, отметил он.
Песков подчеркнул, что этот закон – очень важен, ему предшествовала напряженная работа. Проблема дольщиков очень актуальна, напомнил он, и Путин неоднократно с ней сталкивался в ходе своего общения с гражданами, в том числе, и входе "Прямых линий" как в этом, так и в прошлом году. "Поэтому эта тема весьма актуальная для главы государства", — сказал Песков.
Закон был принят Госдумой 21 июня и утвержден Советом Федерации 27 июня. Согласно закону. С 1 июля 2018 года использование эскроу-счетов для привлечения средств граждан при строительстве домов будет добровольным, а с 1 июля 2019 года – обязательным.
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