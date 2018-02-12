Известная актриса стала жертвой валютной ипотеки

Актриса купила трехкомнатную квартиру в центре Москвы, а ипотеку взяла в валюте, в итоге вместе с курсом доллара ее долг банку вырос в два раза.

"Вместо четырех миллионов рублей предстояло выплатить восемь", - поделилась актриса.

Она рассказала, что ей пришлось ужиматься во всем, экономить не только на отдыхе, но и на одежде. Чтобы рассчитаться с долгом, Анастасия бралась за работу, на которую до этого не соглашалась – к примеру, ей пришлось вести корпоративы. При этом кризис повлиял на доходы – цены на услуги артистов упали, и чтобы заработать нужную сумму, приходилось трудиться в три раза больше.

"Но деваться было некуда, ведь никто не мог пойти за меня в банк и внести ежемесячный платеж, так что крутилась", - вспоминает Макеева.