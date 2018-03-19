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К дележу наследства умершего "Иванушки" подключился его друг

19 марта 2018 г. 1481
Фото: © Global Look Press

На наследство скончавшегося летом 2017 года бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева появился еще один претендент – это актер Роман Радов.

Сначала единственной наследницей считалась кровная родственница певца Татьяна Яковлева, на которую, по некоторым данным, и было оформлено завещание. Однако позже выяснилось, что  возлюбленная Яковлева Александра Куцевол якобы вышла за него замуж еще несколько лет назад.

Теперь же о своих правах на часть недвижимости покойного музыканта заявил и Радов. Он рассказал, что совместно с Яковлевым купил две доли в коммунальной квартире. Молодые люди сделали перепланировку, и в итоге вся недвижимость, по словам Радова, отошла ему.  "Есть юристы, адвокаты, пусть они и разбираются во всех нюансах", - приводит его слова "СтарХит".

Радов также выразил сомнения в том, что брак между Яковлевым и Куцевол был все же заключен. В то лето, когда предположительно состоялось бракосочетание, вся троица отдыхала в Черногории. "Я не помню, чтобы они ездили в Сербию и что-то там регистрировали. Такое важное событие, и Олег бы мне рассказал", - заявил актер.

Теперь Радов опасается, что Куцевол захочет заполучить и эту квартиру, хотя уверен, что недвижимость полностью принадлежит ему.

В подлинности брака Яковлева и Куцевол сомневается и племянница певца. Татьяна считает, что Олег не стал бы скрывать от родственников такое важное событие.

Радов заявил, что на могиле его друга до сих пор нет памятника, и в итоге решил сам заняться его изготовлением. Он попросил специалистов отлить большую фигуру снегиря и выложить портрет Олега из дорогого итальянского мрамора.

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