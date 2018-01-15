Как молодой семье получить льготное жилье

Чтобы самостоятельно приобрести квартиру молодая семья подает заявление о прикреплении к госпрограмме социальной помощи. Деньги можно направить как на ипотеку, так и на строительство нового дома.

Квартирный вопрос в России по-прежнему актуален для большого количества семей. Особенно остро эту проблему ощущают молодые пары, которые недавно поженились, хотят завести ребенка и не могут быстро самостоятельно приобрести для себя жилье. К счастью, у государства есть социальная программа, которая может в этом помочь. Речь идет о проекте "Обеспечение жильем молодых семей", который является подпрограммой федеральной целевой программы "Жилище". Как можно в нее попасть и какие возможности она дает? Об этом "Вести.Недвижимость" рассказала адвокат Виктория Данильченко.

Для начала нужно определиться, кого государство считает "молодой семьей". Чтобы претендовать на помощь, семья должна соответствовать определенным законом критериям:

Первый критерий — оба супруга должны быть младше 35 лет. Также хотя бы один из них должен являться гражданином России. Если супруги пока не имеют детей, государство все равно считает их за молодую ячейку общества. Если дети есть, но семья неполная — подавать на субсидию тоже можно. Но в этом критерии есть важный нюанс — семья должна успеть подать заявление и попасть в программу до 35 лет. Если заявку рассмотрят, когда один из супругов перешагнул эту дату, то семья из программы выбывает.

Второй критерий — семья должна нуждаться в жилье, то есть официально стоять на учете. Здесь может сработать один из вариантов. Первый — один из супругов тяжело болеет (туберкулез, эпилепсия и проч.). Второй — семья не является собственниками и членами семей собственников помещений, где она проживает. Третий — жилье может не соответствовать техническим стандартам: быть в трещинах, без коммуникаций, с деформацией несущих конструкций.

Третий критерий — у семьи должен быть достаточный доход, чтобы взять ипотеку. В счет дохода учитывается зарплата, пенсии по инвалидности, стипендии, пособия на детей и по беременности и пр.

Если семья соответствует таким критериям, то она вполне может подать документы в местную администрацию с просьбой о включении ее в программы. Куда подавать бумаги? Как правило, в муниципалитетах есть специальный жилищный отдел. Например, в столице за программу по молодой семье отвечает Департамент жилищной политики и жилищного фонда Москвы.

Важный момент — молодая семья получает помощь от государства только один раз.

На что выделяют денежные средства?

Государство предлагает выбрать, на что потратить субсидию. Вариантов много:

Первый вариант — приобрести любую недвижимость на вторичном рынке: комнату, квартиру, дом.

Второй вариант — построить свой дом.

Третий вариант — выплатить последнюю выплату банку за жилье.

Четвертый вариант — внести первый ипотечный взнос.

Пятый вариант — погасить долг или проценты по ипотеке (исключения – пени, комиссии, штрафы).

Шестой вариант — заключить договор с уполномоченной организацией, которая может купить для молодых первичное эконом-жилье.

Какой размер компенсации? Госпрограмма не покрывает целиком стоимость жилья: на размер компенсации влияет наличие детей. 30% от полной цены недвижимости вернут бездетной паре, 35% — семье с детьми или родителю-одиночке с ребенком.