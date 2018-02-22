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Как оформить дом по дачной амнистии

22 февраля 2018 г. Георгий Трушин 1701

Самое главное — это предоставить документы, доказывающие право на собственность.

Сегодня Государственная дума продлила дачную амнистию, которая должна была завершиться 1 марта. В ее рамках до 1 июля 2020 года можно по упрощенной схеме зарегистрировать право собственности на загородный дом. Это означает, что предстоящие несколько недель наверняка будут ажиотажными, ведь многие собственники загородных участков тянут до последнего и начинают суетиться, когда осталось действительно мало времени.

Согласно данным Росстата, В 2017 году в целом по России по "дачной амнистии" зарегистрировано почти 295 тысяч прав. В Московской области — почти 15 тысяч прав, в Москве — 543 права.

В настоящее время собственники земельных участков, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), могут зарегистрировать права собственности на строения и поставить их на кадастровый учет по старым правилам. А вот с 1 марта нынешнего года правила регистрации права собственности на жилой дом меняются. Для регистрации будет необходимо еще и разрешение на ввод в эксплуатацию. Для получения такой бумаги потребуется обратиться в орган местного самоуправления по месту нахождения такого объекта.

Возникает закономерный вопрос — а как в оставшиеся дни оформить дом по дачной амнистии, с чего начинать и какие документы предоставлять?

Важно отметить, что существуют три ситуации, при которых можно воспользоваться дачной амнистией.

  • Первая ситуация — одновременное оформление в собственность земельного участка и построек, которые на нем находятся.
  • Вторая ситуация — оформление права только на постройки. В этом случае право собственности на землю уже зарегистрировано.
  • Третья ситуация — оформление в собственность только земельного участка. Возможно в том случае, если на участке нет никаких строений.

После того, как человек выбрал вариант дачной амнистии, необходимо провести небольшой подготовительный этап и собрать в одну папку необходимые документы. Вот их перечень:

  • решение администрации о предоставлении земельного участка;
  • акт о предоставлении земли в собственность;
  • свидетельство о праве собственности;
  • свидетельство о наследстве по закону или по завещанию (предоставляется в том случае, если дачный участок был унаследован);
  • договор купли-продажи (предоставляется в том случае, если участок был куплен).

Необходимо отметить, что два последних документа всегда должны подаваться с другими бумагами, которые подтверждают законность прав прежнего хозяина участка.

После того как документы собраны, надо обратиться либо в МФЦ, либо в территориальный отдел Росеестра. Вот, какие документы надо будет сдать в "единое окно":

  • один из документов на землю;
  • общегражданский паспорт;
  • заявление о государственной регистрации;
  • квитанция об уплате пошлины.

Пошлина составляет 350 рублей, а реквизиты можно взять либо в столе справок территориального отдела Росеестра, либо на официальном сайте этой организации (ссылка на сайт).

Если говорить о сроках, то все, кто успеют подать документы до 1 марта 2018 года, получат их обратно примерно через 12 дней. А сама регистрация права производится в течение 10 дней.

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