Как оформить дом по дачной амнистии

Сегодня Государственная дума продлила дачную амнистию, которая должна была завершиться 1 марта. В ее рамках до 1 июля 2020 года можно по упрощенной схеме зарегистрировать право собственности на загородный дом. Это означает, что предстоящие несколько недель наверняка будут ажиотажными, ведь многие собственники загородных участков тянут до последнего и начинают суетиться, когда осталось действительно мало времени.

Согласно данным Росстата, В 2017 году в целом по России по "дачной амнистии" зарегистрировано почти 295 тысяч прав. В Московской области — почти 15 тысяч прав, в Москве — 543 права.

В настоящее время собственники земельных участков, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), могут зарегистрировать права собственности на строения и поставить их на кадастровый учет по старым правилам. А вот с 1 марта нынешнего года правила регистрации права собственности на жилой дом меняются. Для регистрации будет необходимо еще и разрешение на ввод в эксплуатацию. Для получения такой бумаги потребуется обратиться в орган местного самоуправления по месту нахождения такого объекта.

Возникает закономерный вопрос — а как в оставшиеся дни оформить дом по дачной амнистии, с чего начинать и какие документы предоставлять?

Важно отметить, что существуют три ситуации, при которых можно воспользоваться дачной амнистией.

Первая ситуация — одновременное оформление в собственность земельного участка и построек, которые на нем находятся.

Вторая ситуация — оформление права только на постройки. В этом случае право собственности на землю уже зарегистрировано.

Третья ситуация — оформление в собственность только земельного участка. Возможно в том случае, если на участке нет никаких строений.

После того, как человек выбрал вариант дачной амнистии, необходимо провести небольшой подготовительный этап и собрать в одну папку необходимые документы. Вот их перечень:

решение администрации о предоставлении земельного участка;

акт о предоставлении земли в собственность;

свидетельство о праве собственности;

свидетельство о наследстве по закону или по завещанию (предоставляется в том случае, если дачный участок был унаследован);

договор купли-продажи (предоставляется в том случае, если участок был куплен).

Необходимо отметить, что два последних документа всегда должны подаваться с другими бумагами, которые подтверждают законность прав прежнего хозяина участка.

После того как документы собраны, надо обратиться либо в МФЦ, либо в территориальный отдел Росеестра. Вот, какие документы надо будет сдать в "единое окно":

один из документов на землю;

общегражданский паспорт;

заявление о государственной регистрации;

квитанция об уплате пошлины.

Пошлина составляет 350 рублей, а реквизиты можно взять либо в столе справок территориального отдела Росеестра, либо на официальном сайте этой организации (ссылка на сайт).

Если говорить о сроках, то все, кто успеют подать документы до 1 марта 2018 года, получат их обратно примерно через 12 дней. А сама регистрация права производится в течение 10 дней.